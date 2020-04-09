انطلاق المركبة الروسية "سويوز إم إس -16" نحو المحطة الفضائية الدولية

انطلقت هذا الخميس المركبة الروسية سويوز إم إس -16-SOYUS MS حاملة على متنها أفراد البعثة 63 المتجهة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وجرت عملية إطلاق المركبة من مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان على متن صاروخ روسي من نوع سويوز 2.1 آ , وتحمل المركبة رائدي الفضاء الروسيين أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنير , ورائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كيسيدي.

ومن المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة الفضائية الدولية ,وفقا للخطة السريعة التي تدور خلالها المركبة 4 دورات حول الأرض قبل أن تلتحم بالمحطة, وتستغرق هذه الخطة 6 ساعات تقريبا.

الجدير بالذكر , أنه يوجد على متن المحطة حاليا ثلاثة رواد روس و رائدين أمريكيان, و الذين يفترض أن يعودوا إلى الارض في 17 الشهر الجاري على متن مركبة سويوز إم إس-15 الروسية.