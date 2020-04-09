كورونا: خالدي يثني على خدمات المتطوعين والحركة الجمعوية لــ"الأشخاص دون مأوى "

أثنى وزير الشباب والرياضة ، سيد علي خالدي ، على مجهودات المتطوعين وناشطي الحركة الجمعوية الذين ساهموا في افتتاح ثلاث دور شباب بالجزائر العاصمة لفائدة الأشخاص دون مأوى، في فترة الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) .

وأوضح الوزير على صفحته الرسمية على "فايسبوك" "تحية عرفان وتقدير لشباب وناشطي وعمال قطاع الشباب والرياضة لتجندهم اليومي لحماية وعناية الفئات الأكثر عرضة لعدوى وباء كورونا (كوفيد-19) الذين لا مأوى لهم يمارسون فيه حجرهم الصحي، فخور بهذا المعدن الخالص، شباب الجزائر".

وأدرج الوزير بصفحته "هاشتاغ #دور الشباب مفتوحة للأشخاص دون مأوى"، مرفوقا بفيديو يظهر الخدمات المقدمة من قبل هؤلاء النشطاء.

وفي نفس الإطار التضامني لمكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، كانت وزارة الشباب والرياض ، قد أعلنت ، أمس الأربعاء عبر بيان لها ، عن وضع عديد الهياكل الرياضية والفندقية التابعة لها تحت تصرف خلية الأزمة المحلية لولاية الجزائر، بغرض استعمالها كمراكز للحجر العلاجي في إطار التدابير المتخذة للوقاية و محاربة هذه الجائحة، من بينها المركز الفني الوطني بسيدي موسى.

وحسب آخر حصيلة ، قدمتها لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، اليوم الخميس ، تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـــ 24 ساعة الماضية في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1666 حالة مؤكدة، فيما سجلت 30 حالة وفاة جديدة ما بين 31 مارس و 9 أبريل ليصل العدد إلى 235 حالة وفاة.