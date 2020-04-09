احتدام المعارك في محافظة الجوف اليمنية بين القوات الحكومية والحوثيين

احتدمت المعارك اليوم الخميس بين القوات اليمنية وجماعة "انصار الله" المسلحة (الحوثيين) في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة (قوات حكومية)، العقيد ربيع القرشي، في تصريح للصحافة اليوم الخميس إن الحوثيين شنوا عدة هجمات على معسكر الخنجر الواقع في مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف".

وأضاف القرشي أن معارك عنيفة تدور حاليا بين الجانبين في المواقع القريبة من المعسكر، ويقع المعسكر في منطقة الأشرع الواقعة بين منطقة اليتمة والمهاشمة في الجوف ، ويشرف المعسكر على خط إمداد القوات اليمنية الرابط بين محافظة مأرب ومنطقة اليتمة الإستراتيجية.

كما سيطرت جماعة الحوثي مجددا اليوم على معسكر إستراتيجي ، من قبضة القوات اليمنية في الجوف.

وقال مصدر عسكري، إن مسلحي جماعة الحوثي سيطروا فجر اليوم مجددا على معسكر "اللبنات" الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من محافظة الجوف.

وأوضح أن القوات الحكومية انسحبت من داخل المعسكر مع اشتداد المعارك وتتمركز حاليا بمحيطه في مناطق الأقشع، المساعفة، الندر، الجدافر، البرش.

وجاءت سيطرة الحوثيين مجددا على المعسكر بعد ساعات من سيطرة القوات اليمنية عليه.

وكان مسلحو جماعة الحوثي سيطروا نهاية مارس الماضي على معسكر اللبنات الذي يعد آخر أهم قاعدة عسكرية للقوات اليمنية في محافظة الجوف بعد معارك عنيفة.

وسيطرت جماعة الحوثي مطلع مارس الماضي على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف ومناطق عدة مجاورة، فيما تمكنت في نهاية الشهر ذاته من السيطرة على قاعدة "اللبنات" العسكرية ومناطق أخرى قريبة منها.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ أواخر العام 2014 ، بين القوات اليمنية وبين مسلحي جماعة الحوثي الذين يسيطرون على صنعاء.

وأعلن التحالف العربي بقياد السعودية أمس الأربعاء وقف إطلاق النار في اليمن من جانب واحد لمدة أسبوعين مع إمكانية تمديده.

ويدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم بحسب ما أعلن التحالف بهدف "تهيئة الظروف" لاجتماع برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين وفريق عسكري منه، لبحث آليات تطبيق وقف دائم لإطلاق النار في اليمن.