الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة المولد النبوي الشريف

﻿وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف لتأمين مختلف الفضاءات الاحتفالية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان لمصالح الدرك الوطني.

وحسب نفس المصدر، فقد تم اتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وهذا بوضع تشكيلات أمنية من أجل ضمان مراقبة فعالة وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان".

ويعتمد مخطط الدرك الوطني الموضوع بهذه المناسبة على "العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، حفاظا على الأمن والسكينة العموميين".

كما تم اتخاذ "جملة من الإجراءات الميدانية لمحاربة الإتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية، حفاظا على الصحة العمومية وتكثيف الدوريات لضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة".

كما يضع الدرك الوطني في خدمة المواطنين الرقم الأخضر (1055) لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة وكذا موقع «TARIKI» عبر الأنترنت ومن خلال صفحة الفيسبوك للإستعلام عن حالة الطرقات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد «www.ppgn.mdn.dz ».

كما جددت قيادة الدرك الوطني دعوتها إلى كافة المواطنات والمواطنين من اجل الالتزام بالتدابير الوقائية والتحلي بقواعد السلامة والصحة العمومية.