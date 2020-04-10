نزيم زويوش : اتفاق خفض الإنتاج سيسمح برفع الأسعار لــــ "مدة وجيزة"

أفاد الخبير في شؤون النفط و الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة سوناطراك، نزيم زويوش، أن اتفاق خفض الإنتاج، الذي توصل إليه المشاركون في اجتماع أوبك+، بواقع 10 مليون برميل في اليوم ابتداء من ماي القادم، سيسمح برفع الأسعار لــــ "مدة وجيزة" بالنظر لبقاء الطلب على الطاقة منخفضا بسبب جائحة كورونا.

و قال السيد زويوش في تصريح له أن ‘‘الاتفاق الذي أعلن عنه أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط و منتجون آخرون من خارج أوبك، أو ما يسمى بتحالف أوبك+، سيكون له تأثير على أسعار الذهب الأسود لفترة قصيرة" على "أن تعاود الانخفاض في ظل استمرار الأزمة الصحية لجائحة كورونا في التأثير على النشاط الاقتصادي العالمي و بالتالي بقاء الطلب على النفط متراجعا".

و أضاف أن أسعار النفط ترتكز في المقام الأول بالتعامل بقاعدة العرض والطلب التي عادة ما تحدد تقلبات أسعار البورصة ، وبالتالي فإنّ توازن الأسعار الدولية للذهب الأسود لن تجد طريقها للتجسيد في السوق إلاّ في حالة انخفاض المخزون العالمي واستعادة النشاط والنمو الاقتصادي في العالم وتيرته.

في هذا الإطار، أشار الخبير إلى انخفاض الطلب العالمي على المواد الطاقوية بسبب تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي في إطار التدابير المتخذة من طرف دول العالم للحد من انتشار وباء كورونا و أهمها توقف حركة النقل الجوي و البحري و وسائل النقل الأخرى الجماعية و الفردية مشيرا إلى أن قطاع النقل في العالم اكبر مستهلك للنفط بنسبة 52 بالمائة من النفط.

وعلى هذا الأساس، توقّع نزيم زويوش، أن يكون تعافي أسعار النفط "ظرفيا" بالنظر إلى تواصل نفس العوامل و الأسباب التي أدت إلى السقوط الحر في أسعار البرميل، لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا في العديد من الدول عبر العالم و تداعياته على النشاط الاقتصادي.

... ويؤكد على أهمية انضمام الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق خفض الإنتاج



وفي الإطار ذاته، أكد الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك على أهمية انضمام الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق خفض الإنتاج في إطار ما اسماه " أوبك ++".

و بخصوص عدم موافقة المكسيك على اتفاق خفض الإنتاج، قال أن موافقة هذا البلد غير العضو في المنظمة ‘‘ ليست أولوية و يمكن لاتفاق خفض الإنتاج أن يدخل حيز التنفيذ بداية من التاريخ الذي حدد خلال اجتماع أوبك +‘‘.

و كانت أوبك + قد قالت في بيان لها إن اتفاقا نهائيا "يعتمد على مشاركة المكسيك في الاتفاق".

و شرع اليوم الجمعة وزراء الطاقة بمجموعة العشرين في محادثات عن بعد لمناقشة كيف يمكنهم مساعدة أوبك و حلفائها لتحقيق استقرار أسعار النفط.

و في ظل هذه التداعيات، دعا السيد زويوش السلطات العمومية إلى الإسراع في تطوير الطاقات المتجددة و خاصة الطاقة الشمسية في ظل أزمة النفط العالمية التي ستظل ، حسبه، رهينة لانعكاسات وباء كورونا.