فاتح بيرول : نأمل في أن يعيد اجتماع مجموعة الــ20 الاستقرار الضروري لأسعار النفط

أعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية،فاتح بيرول، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يعيد الاجتماع المتوقع، في وقت لاحق اليوم، لمجموعة الـ 20 الاستقرار لأسعار النفط، التي تضررت بشدة منذ تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) ونشوب خلافات بين دول منتجة للنفط.

وأفاد بيرول ، حسب بيان الوكالة ، قائلا : "بعد الخطوة الترحيبية التي أُعلنت خلال الليل من بعض الدول المنتجة، أتطلع لاجتماع وزراء طاقة مجموعة الـــ 20 الاستثنائي الذي يعقد اليوم. ويحدوني الأمل في أنه سيعيد بعض الاستقرار الضروري جدا لأسواق النفط".

وفي وقت سابق من نهار اليوم، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك، الدولة غير العضو بالمنظمة، توصلت لاتفاق يقضي بخفض الإنتاج العالمي قدره عشرة ملايين برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

﻿ السعودية وروسيا يسعيان لإتمام تخفيضات النفط في اجتماع مجموعة الــ20

و حسبما أفادت به مصادر إعلامية اليوم أن كلا من السعودية وروسيا وحلفاؤهما يسعون لإقناع المكسيك للانضمام إلى الاتفاق بشأن تخفيضات جماعية للإنتاج تعادل 10بالمئة من الإمدادات العالمية، مع دعوة الولايات المتحدة ومنتجين آخرين لخفض 5 بالمائة أخرى،

وتتصدر خطة الخفض جدول أعمال اجتماع يوم الجمعة المنعقد عن بعد لوزراء طاقة مجموعة العشرين بعد أن توصلت موسكو والرياض ودول أخرى، في إطار مجموعة أوبك+، لاتفاق بعد محادثات مطولة يوم الخميس، لكنه تعثر عندما رفض المكسيك المبادرة.