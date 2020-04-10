كورونا: مجمع شركة الشحن البحري يتبرع بـــ 200.000 كمامة جراحية للهلال الأحمر

تبرع مجمع شركة الشحن البحري-الشركة البحرية العامة- الجزائر (CMA CGM -Algérie ) مساء أمس الخميس بـــ 200.000 كمامة جراحية للحماية لفائدة الهلال الأحمر الجزائري قصد مواجهة الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أكد المجمع اليوم الجمعة في بيان له.

ويتعلق الأمر بحصة تتكون من 200.000 كمامة جراحية فردية للحماية سلمها مسؤولو المجمع للهلال الأحمر الجزائري الذي سيكفل بتوزيعها حسب احتياجات المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة السكان وإصلاح المستشفيات والصيدلية المركزية للمستشفيات، حسبما أضاف ذات المصدر.

وجاء في البيان "المجمع يواصل من خلال هذا التبرع والمساعدة اللوجستية تجنده من اجل مواجهة أزمة صحية لم يسبق لها مثيل ويجدد التزامه وتضامنه مع جميع الجزائريين في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها البلد وكذا مع عمال قطاع الطب المُجندين".

و قد وضع مجمع شركة الشحن البحري-الشركة البحرية العامة-الجزائر أيضا تنظيما شاملا لحماية صحة متعامليه.

وأضاف البيان أن "الفرق تواصل التجنُد كل يوم لدعم نقل السلع، لاسيما المواد ذات الاستهلاك الواسع التي يحتاجها البلد".

ويشتغل مجمع شركة الشحن البحري-الشركة البحرية العامة في الجزائر منذ 24 سنة ويضع تحت تصرف المصدرين و المستوردين الجزائريين للقطاعين العمومي و الخاص خدمة ذات نوعية عالية.

ويضمن أسطول المجمع المتكون من 502 سفينة مسار شحن بين 420 ميناء في العالم عبر القارات الخمسة.