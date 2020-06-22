عماري : الديوان الوطني لتطوير الزراعات الصناعية الصحراوية سينطلق في النشاط قريبا

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية شريف عماري ،هذا الأحد بالجزائر العاصمة، عن انطلاق الديوان الوطني لتطوير الزراعات الصناعية الصحراوية في العمل قريبا والذي سيعتمد على تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتحديد القدرات الانتاجية في الجنوب من أجل استغلالها بطريقة مستدامة لتعزيز الانتاج الفلاحي.

وقال عماري في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد يوم دراسي حول استعمال تطبيقات تكنولوجيا الأقمار الصناعية في تحديد القدرات الانتاجية في مناطق جنوب البلاد والهضاب العليا بحضور الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية، فؤاد شهات واطارات وخبراء الوكالة الفضائية الجزائرية ومدراء المعاهد التقنية ومدير المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والمدير العام للغابات ان هذا اللقاء يهدف إلى "تحديد ورقة عمل حول استغلال تطبيقات تكنولوجيات الاقمار الصناعية كالصور والخرائط وغيرها من البيانات في تحديد المحيطات الفلاحية التي ستحتضن المشاريع الكبرى في الزراعات الصناعية في هذه المناطق".

وأضاف أنه تطبيقا لقرارات الحكومة الخاصة بمرافقة وزارة الفلاحة و التمية الريفية في استراتيجية عصرنة القطاع وتطوير الزراعات الصناعية في الجنوب ي فإن هذا اللقاء يهدف أيضا الى مناقشة التطبيقات المتعلقة بالأقمار الصناعية لتعزيز نظام رقمنة القطاع خاصة فيما يخص احصاء قطعان المواشي ( الابقار و الغنم و الماعز و الابل ) والعقار الفلاحي والمنتجات الفلاحيةي وانعكاسات الحرائق وتحديد المراعي ونقاط التموين بالمياه وغيرها من المجالات والتي تسهم في تعزيز الانتاج الفلاحي الوطني.

وأبرز انه سيتم من خلال هذا اللقاء التنسيقي مع الوكالة الفضائية الجزائرية " تحضير ورشة وطنية تشارك فيها عدة قطاعات يتم من خلالها مناقشة كل التطبيقات الرقمية المتوفرة وتحيينها و وضع اخرى مطورة من أجل تشكيل رؤية واضحة حول القدرات الموجودة وكيفية استغلالها بشكل مستدام".

وبعد أن ذكر المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أوصديق ان الجزائر تحوز على ثلاث أقمار صناعية، أكد أن هذه التقنيات المتقدمة المتمثلة في أخذ صور و بيانات جغرافية دقيقة حول الفضاء الصحراوي من شأنها المساهمة بصفة كبيرة في تطوير الزراعة الصحراوية.

وقال ان هذه الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية في هذه المناطق النائية من الوطن تشكل أداة لمساعدة المسؤولين لاتخاذ قرارات لأنها تعطي معلومات دقيقة حول تمركز المياه الجوفية و تحدد الاراضي الصحراوية الصالحة للزراعة.

وأبرز ان هذه التقنية ستساعد على وضع خرائط موضوعاتية ذات أهمية بالغة لاستغلال الأراضي الصحراوية الشاسعة في الميدان الفلاحي مضيفا ان الوكالة ترافق مختلف القطاعات على رأسها قطاعات الفلاحة والموارد المائية والطاقة لتحديد هذه المناطق عن طريق صور الأقمار الصناعية.