بومزار يؤكد عزم الجزائر على تطوير نشاطها الفضائي الوطني في مجال الاتصالات

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية إبراهيم بومزار خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة 43 للجمعية العمومية لمؤسسة "عرب سات " هذا الخميس أن الجزائر تعتزم تطوير نشاطها الفضائي الوطني في مجال الاتصالات, حسب بيان وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية.

و جدد الوزير خلال هذه الجمعية التي جرت على غير العادة عبر تقنية التحاضر المرئي بسبب تفشي وباء كورونا "كويفد 19 " ان الجزائر تجدد عزمها على التعاون مع مؤسسة "عرب سات "والاستفادة من خبراتها الواسعة في هذا المجال الحيوي.

وأوضح بيان الوزارة أن وزير القطاع بصفته ممثل الجزائر التي ترأست الدورة السابقة للجمعية العمومية لهذه المؤسسة، اعتبر أن " عرب سات" من أنجح المشروعات العربية المشتركة"، واصفا إياها بـ "الرائدة" في مجال الاتصالات الفضائية لما تقدمه من خدمات للعالم العربي منذ أكثر من أربعين عاما، آملا أن "تشهد المنطقة العربية مثيلاتها في كافة المجالات".

وذكر بومزار في هذا الاجتماع الذي ترأسته المملكة الأردنية الهاشمية بأن "الجزائر وإذ تعتزم تطوير نشاطها الفضائي الوطني في مجال الاتصالات، فإنها تؤكد على مواصلة "دعمها لمؤسسة عرب سات"، وكلها ثقة في الاستمرار في هذه المسيرة الناجحة في مجال يتسم بالتنافسية العالية والتقدم التكنولوجي فائق السرعة".

بالمناسبة أعلن الوزير "رسميا تسليم مهام رئاسة الجمعية العمومية لـلمملكة الأردنية الهاشمية، التي مثلها دولة رئيس الوزراء بالمملكة الدكتور عمر الرزاز" مستغلا هذه "الفرصة لينقل في مستهل كلمته في افتتاح هذه الدورة، إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يتمنى له كل التوفيق والسداد وتحقيق كل ما يعود بالخير على الشعب الأردني الشقيق", يضيف بيان الوزارة .