وفاة الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا بفيروس كورونا

﻿توفي الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا بأوفييدو (شمال إسبانيا) اليوم الخميس عن عمر يناهز 70 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية بيانا لمجموعة توسكيتس إيديتوريس ، نعت سيبولفيدا واعتبرت فقدانه "خسارة كبرى" .

وكان لويس سيبولفيدا أُدخل إلى المستشفى أواخر شهر فيفري في أوفييدو بمنطقة أستورياس حيث يقيم بعد أن تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد مباشرة بعد عودته من مهرجان أدبي شارك فيه بالبرتغال.

سيبولفيدا الذي ولد عام 1949 بأوفالي شمال العاصمة الشيلية سانتياغو، يملك قرابة 20 عملاً ابداعيًا ما بين الرواية والقصة والقصة القصيرة ترجمت في حوالي خمسين دولة بما في ذلك كتابه الأكثر مبيعا "الرجل العجوز الذي يقرأ قصص الحب".