مشاركة جزائرية في المهرجان الكندي "رؤى من إفريقيا" بفيلم "سأحكي كل شيء لله"

يعرض الفيلم القصير "سأحكي كل شيء لله" للمخرج الجزائري محمد بن عبد الله والفيلم الوثائقي "ليذهبوا جميعهم" للجزائرية الكندية سارة ناصر في الدورة الــ 36 للمهرجان السينمائي الدولي "رؤى من إفريقيا" الذي ستنظم افتراضيا من 17 إلى 26 أبريل الجاري وفقا للمنظمين.واعتمد المنظمون هذا العام عرض الأفلام على منصة رقمية في إطار الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا.

وسينافس فيلم محمد بن عبد الله -الذي توج في العديد من التظاهرات السينمائية- إلى جانب أعمال من عدة بلدان إفريقية من بينها "حبيب" للمصري شادي فؤاد و"في بلاد العم سالم" للتونسي سليم بلهيبة وكذا "جيراننا" للبوركينابية دلفين كابوري.

وبرمج من جهته عمل سارة ناصر -ومدته 56 دقيقة- في مسابقة "نظرات من هنا" إلى جانب فيلم "حتى لا يموت مجددا" للكندي سيمون بلانت.وستشارك أيضا أفلام أخرى في المهرجان ضمن منافسة الأفلام الروائية الطويلة وكذا الأفلام الوثائقية.

وستعرض هذه الطبعة الافتراضية من المهرجان أفلامها مجانا على الانترنت للمشاهدين الكنديين الذين سيتوجون الفائزين بجائزة الجمهور.

ويعتبر مهرجان "رؤى من إفريقيا" -الذي تأسس في 1984 من طرف مؤسسة كندية غير ربحية- بمثابة "واجهة" للسينما الإفريقية وسينما الكريول في كندا.