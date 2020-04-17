كورونا : مفوضية اللاجئين تحصي 9 مليون مستضعف بغرب ووسط إفريقيا بحاجة إلى الدعم العاجل

كثّفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهودها في منطقة غرب ووسط إفريقيا، لحماية الملايين من المستضعفين الذين يواجهون الآثار المزدوجة للصراعات المسلحة ولوباء كوفيد- 19.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش اليوم الجمعة " أن أزمة الوباء فاقمت التحديات في منطقة تواجه بالفعل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وهي المنطقة التي تضم أكثر من 9 ملايين نازح، وقد أدى الوباء إلى إغلاق الحدود، وزاد الضغط على النظم الصحية الهشة والاقتصادات الضعيفة".

وأضاف أن المفوضية عززت دعمها للحكومات في وسط إفريقيا للتخفيف من أثر الوباء، وقد سجّلت جميع دول المنطقة البالغ عددها 21 دولة أكثر من 5 آلاف إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 100 وفاة، مبينا أن "عدم تنسيق الجهود لمنع تفشي المرض يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية مع زيادة عدد المصابين".

يذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منه أكد أن إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وصل إلى 910 ، بينما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 17247 في القارة الأفريقية حتى أمس الخميس.

ويقع مقر المركز في أديس أبابا، وله هياكل إدارية وهي المجلس الاستشاري والتقني ومجلس الإدارة وهما معنيان بوضع السياسات واللوائح اللازمة لتمكين المركز من أداء عمله.