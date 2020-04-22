الجزائر تتسلم رابع طلبية من الصين

﻿ تلقت الجزائر، الثلاثاء، طلبية جديدة من الصين تتكون من أقنعة طبية و أطقم للكشف و أجهزة للتنفس الاصطناعي في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

و أعرب الوزير الأول عبد العزيز جراد في تصريح للصحافة بمطار هواري بومدين الدولي بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لي ليانه عن شكره للصين لمساهمتها خصوصا تلك التي قدمها وزيرها الأول و الذي أراد من خلالها أن يبين أن حكومة بلاده تكن "تقديرا كبيرا" للحكومة و الشعب الجزائري.

و كان جراد مرفوقا بوزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد و الوزير المنتدب للصناعة الصيدلانية لطفي بن بأحمد .

و قال جراد "اشكر الوزير الأول الصيني وحكومته للعمل الجبار من اجل مساعدتنا في مكافحة هذه الجائحة، من المؤكد أننا معا سننتصر على هذه الجائحة".مضيفا "ان ذلك ما هو الا مرحلة في العلاقات بن البلدين المتميزة بماضي مزدهر وبحاضر متين و مستقبل مستنير".

و ذكر جراد انه سلم للسفير الصيني بالجزائر رسالة إلى نظيره الصيني عبر له فيها "عن فائق الاحترام و التقدير" و نقل التحيات "القوية "لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الرئيس الصيني.

و قال "بهذا التعاون و هذا العمل المشترك و الصريح سنتغلب على هذه الجائحة".

من جهته قال لي ليانه أن الجزائر و الصين يتعاونان باستمرار مشيرا الى ان البلدين هما " شريكان موثوق بهما ".

وذكر بان الشعب الجزائري كان قد قدم مساهمته للصين لمكافحة فيروس كورونا عند ظهوره مضيفا أن الصين تقدم بدورها مجموعة من الهبات للحكومة و المؤسسات و رجال الأعمال الصينيين مبرزة بذلك هذه العلاقات "المميزة والقوية "بين البلدين.

و يتعلق الأمر بالأقنعة الطبية والأقنعة من نوع "FFP2 " وأطقم للكشف عن الداء وأجهزة التنفس الاصطناعي بكمية تقدر بحوالي 20 طن كما قال.

و أوضح ذات المسؤول بان الصين تولي "أهمية كبيرة" للتعاون مع الجزائر مؤكدا بان بلاده (حكومة و شعبا) يسهر للتواجد بجانب الجزائر لاسيما لمكافحة الوباء.

"نحن واثقون بان الجزائر ستنتصر على فيروس كورونا في اقرب وقت " كما أكد ذلك.

و أوضح بان الوزيرين الأولين للبلدين قد اجريا منذ بضعة أيام اتصالات "مثمرة" من شانها المساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات.

و ابلغ بهذه المناسبة تحيات الرئيس الصيني للرئيس عبد المجيد تبون و كذا تحيات الوزير الأول لنظيره الجزائري عبد العزيز جراد.

وكانت الجزائر قد تلقت من الصين في نهاية مارس شحنة أولى من المساعدة الطبية تتشكل خاصة من وسائل الوقاية و أجهزة التنفس الاصطناعي كما تلقت في 15 افريل هبة أخرى من الحكومة الصينية تضم أساسا أقنعة طبية و ألبسة طبية واقية.

و في بداية فيفري الماضي أرسلت الجزائر هبة للصين تتشكل من 500 ألف قناع طبي20 ألف نظارة وقاية و 300 ألف قفاز.