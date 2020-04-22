إيران: إطلاق أول قمر صناعي عسكري بنجاح

أطلقت قوات حرس الثوري الإيرانية، اليوم الأربعاء، ب"نجاح" أول قمر صناعي عسكري إيراني إلى الفضاء الخارجي، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ووفقا للمصدر، فإن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور -1" تم إطلاقه من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.

وكانت إيران قد فشلت في إطلاق الأقمار الصناعية وآخرها، في أغسطس من العام الفائت، وذلك بسبب انفجار الصاروخ في منصة الإطلاق في مركز (الإمام الخميني) الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه.