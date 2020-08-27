﻿كورونا : 391 إصابة و9 وفيات جديدة وتماثل 299 مريضا للشفاءخلال الـ24 ساعة الاخيرة

سجلت 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 299 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

﻿ وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 42.619 من بينها 391 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0،9 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1.465 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 29.886 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن21 ولاية سجلت من1 إلى 9 حالات، و 10 ولاية ازيد من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية في حين 17 ولاية لم تسجل أي حالة .

وذكر أن 28 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي سيما بعد اعادة فتح المساجد والشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.