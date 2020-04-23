"لقاء السابعة" سلسلة ثقافية تجوب إقامة "الحدائق 7" الجامعية في سكيكدة

أطلق طلبة الإقامة الجامعية "الحدائق 7" بولاية سكيكدة، هذا الخميس، سلسلة ثقافية جديدة بعنوان "لقاء السابعة'' وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشار خالد بن قارة المدير المحلي للخدمات الجامعية أنّ السلسلة يتم من خلالها التطرق إلى عديد المواضيع ذات العلاقة بحياة الطالب من خلال عرض محاضرات مصورة ينشطها دكاترة وأساتذة حول مواضيع الساعة في شتى المجالات (دينية ووطنية وعلمية أو تاريخية).

وأضاف أنّ هذه السلسلة يتم عبرها أيضا تقديم إسهامات الطلبة المتنوعة في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والعلمي، مع مناقشة الأفكار التي من شأنها رفع مستوى تطلعات الطلبة.

من جهته، أفاد محمد قاري مدير الإقامة الجامعية "الحدائق 7" أن لقاء السابعة عبارة عن نافدة ثقافية عبر ''فيسبوك" تتيح للطلبة فرصة المشاركة بمواضيع مختلفة .

وأشار إلى أنّ هذه المبادرة "الأولى من نوعها" ترمي إلى فتح فضاء ثقافي إلكتروني أمام الطالب يمكنه من إبراز مواهبه وقدراته في مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

واستضاف العدد الأول من هذه الحصة، إسماعيل قراري العضو بالمجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لسكيكدة الذي تطرق وناقش موضوع "مكانة العلم في الإسلام".