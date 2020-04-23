البنك الدولي يتوقع سعر 35 دولارا للبرميل في الأشهر القادمة

يتوقع البنك الدولي ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى حدود 35 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة و إلى اكثر من 40 دولار في بداية 2021, حسبما اورده اليوم الخميس بيان للبنك.

وجاء في البيان : "من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 35 دولارا للبرميل في عام 2020، يليه انتعاش إلى حدود 42 دولارا للبرميل في عام 2021، وهو أقل بكثير من توقعاتنا في أكتوبر الماضي البالغة 58 دولارا للبرميل و59 دولارا للبرميل".

وقد عززت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 30 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، ووسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط وآمال خفض المنتجين الإمدادات من أجل التعامل مع الانهيار في الطلب.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جوان بنحو 12 بالمائة مسجلا 22.82 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر جوان بنسبة 30.7 بالمائة ليصل إلى 18.01 دولار للبرميل.

وجاءت المكاسب القوية في أسعار الخام مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على أيّ سفن إيرانية تعترض السفن الأمريكية في الخليج.

ويعاني الذهب الأسود من انهيار الطلب العالمي على الخام وارتفاع المخزونات العالمية بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا من عمليات إغلاق وقيود على الحركة والسفر ما أدى لجمود النشاط الاقتصادي.

ومن المقرر أن تبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من خارج أوبك خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يوميا بدايةذ من 1 ماي القادم.