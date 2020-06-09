البنك الدولي يتوقع انكماشا للاقتصاد العالمي بنسبة 2ر5 في المائة

توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 2ر5 في المائة هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها.

و ذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول " الآفاق الاقتصادية العالمية " أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصاديات العالم منذ عام 1870 تراجعا في متوسط نصيب الفرد من الناتج.

و من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 7 في المائة في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل.

و تشير التنبؤات إلى أن اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 في المائة هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل..

فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 في المائة، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.

و اعتبر تقرير البنك الدولي ان أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي.

و في هذا السياق قالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: "تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ، ومن المرجح أن تُخلِّف الأزمة آثارا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة، واهتمامنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية ..

داعية الى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة." و توقع التقرير أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1 في المائة هذا العام فيما يُعزَى إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة، كما تشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 9.1 في المائة في عام 2020، إذ إن تفشِّي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي ، فيما سينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1 في المائة لأن التدابير الوقائية التي اتخذت أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.