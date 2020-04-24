قسنطينة: حجز 15 ألف قرص من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة

تمكنت فرق الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة التابعة لأمن ولاية قسنطينة منذ يناير المنصرم من حجز أكثر من 15 ألف وحدة من الأدوية بين أقراص و كبسولات و شراب ، المصنفة كمؤثرات عقلية ، حسب ما علم اليوم الجمعة من خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي.

و أوضح ذات المصدر في بيان له أن عمليات الحجز أسفرت أيضا عن تفكيك شبكات محلية و جهوية و وطنية مختصة في تجارة المواد شبه الصيدلانية و الحيازة غير الشرعية لمواد ذات خصائص مؤثرة عقليا ، لافتا إلى أنه تم توقيف "بارونات" معروفين في هذا المجال الإجرامي في إطار هذه القضايا.

وأفاد بأن عناصر فرقة البحث و التدخل قامت بعمليتين "نوعيتين" مكنتا من حجز 14 ألف كبسولة و 5 آلاف قرص للأمراض العصبية و مضاد للصرع و مزيل للقلق تم تحويلها عن استعمالها الأصلي.

كما تمكن عناصر أمن دائرة ابن زياد من استرجاع ما يقارب 7 آلاف قرص من دواء يوصف للمصابين بأمراض عصبية و عقلية في عملية تندرج في إطار مكافحة الجريمة .

و أضاف البيان أن مختلف فرق الشرطة -على غرار الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية و فرقة مكافحة الإتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية و فرقة البحث التدخل- تعمل بلا هوادة و بالتعاون فيما بينها من أجل مكافحة جميع أشكال الجريمة.

و علاوة على ذلك ، كشف نفس المصدر، عن أن أمن ولاية قسنطينة وضع جهاز أمنيا خاصا بشهر رمضان المعظم من خلال سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز التدابير "الاستثنائية" للوقاية من كوفيد-19 من أجل ضمان سلامة الأفراد و حماية ممتلكاتهم.