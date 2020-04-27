مقتل 3 أشخاص و إصابة 4 آخرين جراء سقوط صواريخ إسرائيلية على منازل في ريف دمشق

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون بجروح من بينهم طفل، اليوم الاثنين، نتيجة سقوط صواريخ إسرائيلية على منازل في ريف العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية سورية، قولها أن : "الصواريخ سقطت في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق".

وفي السياق ذاته ذكر مصدر عسكري سوري أنه في فجر اليوم أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري على الفور للصواريخ المعادية وأسقطت غالبيتها.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا .

وفي 20 أبريل، تحدّثت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن إطلاق صواريخ ضدّ أهداف في تدمر، في عمليّة نسبتها إلى إسرائيل.