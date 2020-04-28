صادق دزيري للإذاعة: عودة التلاميذ للدراسة مرهون بتطورات الوضع الصحي في البلاد

أكد صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على ان جميع القرارات التي ستتخذ بشأن السنة الدراسية للتلاميذ تبقى مرهونة بتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وأضاف صادق دزيري الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى انه من المستبعد عودة التلاميذ للدراسة بعد تاريخ الـ 15 ماي القادم الذي هو بمثابة تاريخ نهاية الموسم الدراسي في الوضع العادي.

وبخصوص الحلول المقترحة لإنقاذ الموسم الدراسي اقترح صادق دزيري احتساب معدل الفصلين الاول والثاني بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط وخفض معدل الانتقال الى 4.5 بالنسبة للابتدائي و إلى 9 للمتوسط من دون إجراء امتحانات، فيما يتم تأخير إجراء اختبارات امتحان الباكلوريا إلى أواخر شهر سبتمبر المقبل من اجل اعطاء فرصة للتلاميذ للتحضير والمراجعة.

وقال ضيف الصباح إنه في حال تم اتخاذ قرار بالعودة إلى المدارس فإننا نقترح هنا ان يقتصر الأمر على الطورين المتوسط والثانوي مع أخذ جميع تدابير الحيطة والحذر على غرار تعقيم المدارس والتباعد ولبس الكمامات.

واشار في الأخير إلى أن الاتصالات بين الاتحاد والوزارة الوصية مازالت متواصلة من خلال تقديم اقتراحات تصب كلها في صالح التلاميذ مطمئنا إياهم بان لا خوف على مستقبلهم الدراسي.

المصدر : الاذاعة الجزائرية