برامج شهر رمضان : سلطة ضبط السمعي البصري "تنذر" قناة الشروقTV

وجهت سلطت ضبط السمعي البصري انذارا للقناة الخاصة الشروقTV بسبب ما تضمنته السلسلة الفكاهية "دار العجب" الاثنين المنصرم من عبارات "الاساءة والازدراء للكرامة " وعدم احترام مصالح البلاد.

وأوضح بيان للسطلة هذا الأربعاء أنه "بعد متابعة شبكة السمعي البصري للسلسة الفكاهية دار العجب بتاريخ 27 أبريل التي بثتها القناة الخاصة الشروق TV , لاحظت وجود انحراف عن الأهداف الحقيقية للبرنامج من خلال ما تضمنه من عبارات الإساءة والازدراء للكرامة الإنسانية وعدم احترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد وكذا عدم احترام القيم الوطنية ورموز الدولة المحددة في الدستور".

ونظرا ل"خطورة مثل هذا البرنامج"- يضيف ذات المصدر- قام رئيس السلطة بـ "الاتصال هاتفيا بمسؤولي القناة يوم 28 أفريل حيث قدم إنذارا شفويا عن هذه التجاوزات الخطيرة, حيث التزم مسؤولو القناة بتوقيف البرنامج واتخاذ الإجراءات الجزائية ضد فريق هذه السلسلة والتي كان من المفروض أن تكون هناك رقابة قبلية من طرف القناة".

وخلص البيان إلى انه انطلاقا من مبدأ أن "الحرية مسؤولية وليست وسيلة لانتهاك القيم والمساس بالكرامة ومصالح البلاد" فأن سلطة ضبك السمي البصري تنذر قناة الشروقTV مؤكدة على "ضرورة التزامها بقواعد المهنة وأخلاقياتها".

وكانت سلطة ضبط السمعي البصري وجهت الأحد الماضي إنذارا لقناة نوميديا TV بسبب ما تضمنه برنامج الكاميرا الخفية الذي بثته من "مخالفات جسيمة التي مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بمبادئ وقواعد النظام العام".