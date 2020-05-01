عيد العمال : وزير الاتصال يشكر الصحفيين و عمال قطاع الإعلام على مجهوداتهم في سبيل تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة

أعرب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الجمعة، عن "شكره الخالص" لكافة الصحفيين و العمال في مختلف أماكن عملهم على المجهودات المبذولة "في سبيل مواصلة تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة" في هذا الظرف الاستثنائي التي تعيشه البلاد جراء جائحة كورونا.

و في رسالة تهنئة بمناسبة حلول اليوم العالمي للشغل ، المصادف للفاتح ماي من كل سنة ، تقدم وزير الاتصال ، عمار بلحيمر، "بأخلص التهاني و التبريكات لكافة الصحفيات و الصحفيين، و العاملات و العاملين في قطاع الاتصال متمنيا للجميع عيدا سعيدا و مباركا".

و أوضح الوزير "إن إحياء هذه المناسبة يأتي هذه السنة في ظرف مهني استثنائي فرضته علينا الأوضاع الصحية القاهرة، إذ أجدد تشكراتي الخالصة في هذه الظروف لكافة الصحفيين و العمال في مختلف أماكن عملهم على المجهودات المبذولة في سبيل مواصلة تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة".

و "كما أدعو الله عز و جل أن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا، وأن يرفع عنا شر الأسقام و الأوبئة و يحفظكم جميعا و عائلاتكم.

وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد و العباد، وكل عام وأنتم بخير"، يضيف السيد بلحيمر.