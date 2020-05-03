وفاة المطرب الجزائري إيدير

توفي المطرب الجزائري ايدير واسمه الحقيق حميد شريط ليلة السبت الى الاحد بأحد مستشفيات باريس عن عمر ناهز 71 سنة اثر مرض الزمه الفراش في الآونة الاخيرة و ذلك حسب ما علم من اقربه عبر صفحته على الفايسبوك .

وعلى اثر هذا النبأ، قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد تعازيه في وفاة الفنان الجزائري إيدير مشيدا بمكانته الفنية في الجزائر وموسيقاه العالمية.

وكتب رئيس الجمهورية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إثر تلقيه خبر وفاة إيدير: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريت المدعو فنيا إيدير، أيقونة الفن الجزائري وصاحب السمعة العالمية".

وأضاف رئيس الجمهورية "بهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من أهراماتها، رحمه الله وأدخله فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهة أخرى، قدمت وزارة الثقافة تعازيها في وفاة الفنان إيدير معتبرة أن رحيله "شرخ عظيم في جسد الفن الجزائري" حسب ما جاء في بيان للوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وجاء في البيان "بحزن وألم شديدين بلغنا نبأ رحيل الفنان الجزائري الكبير حميد شريط المعروف باسم إيدير، إنّ رحيل فنان من طينة إيدير هو شرخ عظيم في جسد الفن الجزائري".

وأضاف البيان "لقد خلّد الفقيد اسمه وملامح الثّقافة الجزائريّة الأصيلة عبر فنّه طوال عقود، ونشر خصوصية فنية وثقافية محلية في أرجاء العالم".

واعتبرت الوزارة أن الجزائر برحيل إيدير "تطوي صفحة من أبرز صفحات الفن الملتزم، وسيظلّ الجزائريّون من مختلف الأجيال، يصغون لصوته، ويتغنّون بأغانيه، وسيخلد بيننا كواحد من المبدعين المكافحين ..".

هذا وولد الفقيد عام 1949 بقرية ايت لحسن ( تيزي وزو ) و اظهر اهتماما بالفن و الطرب منذ الصغر حيث بدا تعلم العزف على الغيتارة مع متابعة دارسته في تخصص الجيولوجيا .

لكن شغفه بالفن كان الاقوى و فضل الغناء الذي بداه في 1973 و اشتهر باغنية ،"ابابا ينوبا" المستمدة من الاساطير و التراث القبائلي تبعتها اغاني اخرى لا تقل شهرة و شعبية قادته الى العالمية منها "ازواو سمندل اوراغ " و "اسندو " و يعود اخر البوم اصدره لسنة 2017