﻿ تأجيل ألعاب التضامن الاسلامي 2021 الى تاريخ لاحق

تم تأجيل النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الاسلامي، التي كانت مقررة سنة 2021، الى تاريخ لاحق نظرا للظروف الصحية الحالية و انتشار جائحة فيروس كورونا، حسب ما أعلن عنه المنظمون سهرة أمس السبت.

وقال الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي في بيان نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "نظرا للظروف الصحية الراهنة و تأجيل الدورة الأولمبية طوكيو-2020، تقرر تأجيل موعد إقامة دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة حتى اشعار آخر".

و دعت الهيئة الجهوية، لجنة الاشراف و التنسيق للدورة بالتواصل مع اللجنة المنظمة لتحديد الموعد الجديد للمنافسة، "مع مراعاة الارتباطات الدولية".

وكان مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، قد اجتمع أمس السبت عن بعد، بمشاركة الجزائري عمار براهمية، لاتخاذ قرار تأجيل النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الاسلامي التي كانت ستصادف اجراء أولمبياد طوكيو-2020 المؤجل بدوره الى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجرت آخر نسخة من ألعاب التضامن الاسلامي عام 2017 بباكو الأذربيجانية، بينما من المقرر أن تحتضن اسطنبول التركية الدورة القادمة.