عبد الحفيظ ميلاط للإذاعة : لن تكون هناك سنة جامعية بيضاء خلال الموسم الدراسي الحالي

اكد المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط على إكمال السنة الدراسية الجامعية مستبعدا تماما امكانية حدوث سنة بيضاء خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأضاف عبد الحفيظ ميلاط الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى ان عودة الطلبة الى الجامعة مرهون بتطورات الوضع الصحي في البلاد مقترحا تاريخ 15 ماي موعدا لذلك، وفي حالة استمرار انتشار الوباء، يؤجل هذا التاريخ إلى سبتمبر المقبل، مرجعا القرار الأخير في مسألة العودة للدراسة الجامعية الى رئيس الجمهورية.

ودعا ضيف الصباح، الجامعة الجزائرية إلى الاستعداد للعودة التدريجية لنحو مليون وسبعمائة ألف طالب وذلك على ثلاث مراحل وبمستويات دراسية معينة لتفادي الاكتظاظ وما ينجر عنه من خطورة على الوضع الصحي.

واعتبر ان مدة أسبوعين إلى ثلاثة كافية للطلبة للذهاب الى الامتحانات لأن نسبة الدروس متقدمة كما ان الموسم الجامعي الحالي تميز بالهدوء بعيدا عن الإضرابات.

وبخصوص مسألة تفعيل الأرضية الرقمية اعتبر ان هذا الخيار جاء في مرحلة أزمة تمر بها البلاد وأنه "لا توجد لدينا الخبرة الكافية للتعامل مع هذه التقنية مما خلق نوعا من الارتباك في هذا الشأن".

وأبرز أن الجامعة الجزائرية تتوفر على هياكل متطورة، بتواجد 105 جامعة على المستوى الوطني، غير أنها تسجل نقصا واضحا في الجانب البشري والتكنولوجي، وهو ما جعل الجامعة الجزائرية تتذيل المراتب الاخيرة دوليا بوجودها في المرتبة 26000، كما أنها غير مصنفة على المستوى العربي والإفريقي.

ودعا في الاخير الى التغيير الجذري في ذهنيات التسيير والتعامل مع الطالب والأستاذ الجامعي، على حد سواء "هذا الأخير الذي يتقاضى أدنى راتب على المستوى العالمي".

المصدر: الاذاعة الجزائرية