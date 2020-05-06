مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف موقعين جنوب وشمال قطاع غزة

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاربعاء موقعين جنوب مدينة غزة وشرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال الجاثمة خلف السلك الفاصل شرقي القطاع، أطلقت عدة قذائف صوب أحد المواقع شرق منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة، وصوب موقع آخر شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت أن القصف المدفعي أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أقدم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، على تجريف مساحات من الأراضي الزراعية لصالح شق طريق استيطانية قرب ما تسمى مستوطنة "نيجهوت" المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استخدمت آلياتها الثقيلة وجرفت مساحات من اراضي المواطنين لغرض شق طريق استيطانية تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية.