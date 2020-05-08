عمار بهلول : من السابق لأوانه الفصل في بطولة هذا الموسم

اعتبر عمار بهلول نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لدى تدخله في برنامج استديو الكرة صبيحة اليوم الجمعة ، أنه من السابق لأوانه وفق خارطة الطريق التي وضعها المكتب الفيدرالي الأسبوع الماضي الفصل في بطولة هذا الموسم ".كما ألح على إنهاء بطولة الدرجات السفلى تماشيا مع مشروع الفاف .

وأعاد التذكير بالقول :" انه لمن المبكر القول بتوقيف البطولة ومازال أمامنا مدة لاحترام وتطبيق خارطة الطريق ونحن في انتظار إعطائنا الضوء الأخضر من طرف السلطات العمومية ... ولذلك نحاول قدر الإمكان إرضاء كل منظومة كرة القدم من الاحتراف إلى الهواة وما علينا إلا انتظار مخرجات اجتماع الوزارة يوم الأحد المقبل الذي سيدرس خارطة الطريق الصحية ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية