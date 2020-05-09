صب الزيادات في منح المتقاعدين سيكون شهر جوان القادم مع احتساب شهر ماي بأثر رجعي

سيتم تثمين معاشات ومنح المتقاعدين بعنوان سنة 2020 بنسبة تتراوح ما بين 2 و 7 بالمائة، ابتداء من الفاتح مايو الجاري، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.

و أوضح ذات المصدر أنه "في إطار رفع وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، قررت الحكومة تثمين معاشات ومنح التقاعد بعنوان سنة 2020، بنسبة تتراوح من 2 بالمائة الى 7 بالمائة، و ذلك ابتداء من الفاتح مايو 2020".

و أضاف البيان أن هذه الزيادات "ستتم حسب معدلات متفاوتة تأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح التقاعد، و تراعي هذه الزيادات المعاشات والمنح الضعيفة بصورة خاصة".

وتكون هذه الزيادة ب 07 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تقل أو تساوي 20.000 دج، وب04 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 20.000 دج و تساوي 50.000 دج ، وب 03 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 50.000 دج وتساوي 80.000 دج ، وبـ 02 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 80.000 دج".

و أشار نفس المصدر الى أنه "سيتم صب هذه الزيادات ابتداء من شهر جوان 2020 مع احتساب شهر ماي بأثر رجعي"