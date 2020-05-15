لافروف : ثمة " صراعا غير نزيه"عمّن سيكون الأول في صنع لقاح ضد فيروس كورونا

أعرب سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي اليوم الجمعة، عن اعتقاده بان هناك" صراعا غير نزيه" بدأ يظهر في العالم حول من سيكون الأول في صنع لقاح ضد فيروس كورونا"كوفيد-19".

وقال لافروف، في مقابلة مع قناة أر بي كا الروسية: "هناك سباق حول من سيكون الأول، وهناك بالفعل مظاهر أنانية وطنية ، عندما تظهر المنافسة غير النزيهة دائما حول من سيكون مالك اللقاح أولا".

وأضاف، أن "هناك بالفعل أدلة على أن الولايات المتحدة اشترت شركة "سانوفي" الفرنسية، متوقعة أنها ستحقق نتيجة في وقت أبكر من غيرها، لكن النتيجة ستحصل عليها الولايات المتحدة".

و استطرد قائلا ، "ومن ناحية أخرى هناك مقترحات من كل من فرنسا وأوروبا التي نشاركها ، أن أي نتيجة إيجابية في إنشاء لقاح ، يجب أن تصبح عالمية على الفور، ويجب أن يكون اللقاح متاحا للجميع.

سيكون هذا منطقيا بعيدا عن الجغرافيا السياسية، ومن دون أي تطلعات أنانية ودون محاولة استخلاص الفوائد الجيوسياسية من هذا الوضع المأساوي".

من جهة أخرى، اعتبر الوزير الروسي، أن توجيه الولايات المتحدة اتهامات إلى الصين بسبب فيروس كورونا، و استعداداها لفرض عقوبات على بكين "أمر غير صائب"، في إشارة إلى مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الصين ل"عدم تعاونها" في مسألة وباء كورونا.

وأوضح لافروف ، أنه،"ليس من الصائب القول إنه يجب فرض عقوبات على الصين بحجة أن مصدر الفيروس منها"، مشيرا إلى ، أن الفيروس ظهر في مدينة ووهان الصينية ، وأن السلطات في بكين "بلغت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2019 بذلك".

يذكر أن السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام ، قدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الصين لـــــ "عدم تعاونها" بخصوص تفشي وباء كورونا.