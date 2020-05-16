البوندسليغا: دورتموند يسحق شالكه في قمة العودة

بات المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند أول مسجل في البطولة الألمانية لكرة القدم بعد استئناف منافساتها اليوم السبت، اثر توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصبحت البطولة الألمانية الأولى من بين البطولات الخمس الكبرى في أوروبا تستعيد منافساتها بعد تفشي "كوفيد-19".

وأبقى هالاند (19 عاما) على نجاعته التهديفية عندما افتتح التسجيل لدورتموند في مرمى ضيفه وجاره شالكه برسم الجولة السادسة والعشرين بعد تمريرة من زميله البلجيكي تورغان هازار، وذلك بعد نحو نصف ساعة على بداية المباراة في ملعب "سيغنال ايدونا بارك" الخالي من الجماهير.

ورفع هالاند رصيده الى 10 أهداف في 9 مباريات بعد قدومه من سالزبورغ النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 20 مليون أورو.

وبدلا من صراخ واحتفال الجماهير، خصوصا في "المدرج الأصفر"، سُمعت أصوات الموسيقى الاحتفالية في الملعب بعد أن هز هالاند الشباك.

وأنهى دورتموند الجولة الأولى متقدما 2-0 بعد تعزيز البرتغالي رافايل غيريرو الأرقام في الدقيقة 45.