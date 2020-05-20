بطولة إنجلترا: 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا لدى لاعبين وأعضاء جهاز فني

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، امس الثلاثاء، انه تم تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا لدى لاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة من بين 748 فحصا.

وأضافت الرابطة، في بيان، أن "اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني للأندية الذين ثبتت إصابتهم سيخضعون للحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام"، دون الكشف عن أسماء اللاعبين أو الأندية المعنية بالفحوصات الإيجابية.

ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اول أمس الاثنين، على السماح بالتداريب الجماعية ضمن مجموعات صغيرة ابتداء من امس الثلاثاء، وسط إجراءات صحية صارمة، وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت الأندية بالإجماع في اجتماع "مشروع الاستئناف" الذي عقد الاثنين، على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في التمارين.