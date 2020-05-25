أكثر من 80% من مصانع السيارات عبر العالم تعود للعمل

ذكرت رابطة صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 80% من مصانع السيارات في 13 دولة رئيسية مصنعة للسيارات قد استأنفت عملياتها على نحو محدود اعتبارا من منتصف شهر مايو الجاري، في ظل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), حسبما أوردته الصحافة المحلية.

وأفادت الرابطة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء يونها، أن مصانع السيارات في الولايات المتحدة و12 دولة أخرى مصنعة للسيارات بدأت استئناف إنتاجها، ولكن بشكل غير كامل منذ منتصف أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تستأنف المزيد من خطوط الإنتاج عملها خلال الشهر الجاري.

وأوضحت أن المصانع تحتاج لبعض الوقت لاستئناف العمليات على نحو كامل، والعودة لمستويات إنتاج ما قبل كورونا، في الوقت الذي يفضل فيه المستهلكون الإنفاق بشكل أقل وسط الوباء.

وأشارت الرابطة الكورية لمصنعي السيارات إلى ارتفاع نسبة مصانع السيارات التي عادت للعمل يوم 19 مايو إلى 84% أو 232 مصنعا من بين عدد المصانع البالغ عددها 278 مصنعا في البلاد المصنعة للسيارات من 29% قبل شهر في 16 أبريل.

وعادت المصانع في كوريا الجنوبية واليابان والصين وغيرها من بلاد شرق آسيا للعمل في منتصف أبريل، في حين استأنفت المصانع الأوروبية بما يشمل مصانع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا العمل في أواخر أبريل، وبدأت المصانع الأمريكية والهندية العمل في وقت مبكر من مايو الجاري.

كما استأنفت مصانع أمريكا اللاتينية، بما يشمل مصانع المكسيك والبرازيل، العمل في منتصف مايو، ما رفع نسبة مصانع السيارات التي عادت للعمل في 13 دولة تشمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، بحسب البيان.

وأضافت أنه بالنسبة للشركات الكورية، فقد استأنفت جميع مصانع هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها العمل بمصانعهما الخارجية على مستوى محدود اعتبارا من الأسبوع الماضي، باستثناء مصنع كيا بالمكسيك.(