انطلاق موسم جني الفراولة و الكرز بولاية سكيكدة

شهدت ولاية سكيكدة مع أواخر شهر رمضان المنصرم بداية موسم جني الفراولة الذي تشتهر بانتاجه في الجهة الغربية من الولاية والضبط في سيدي منصور أعالي جبال تمالوس.

ومن أعالي بلدية قنواع تستعد المنطقة للشروع في جني منتوج الكرز وهي بدورها تحتل المرتبة الأولى على مستوى ولاية سكيكدة في انتاج هذا النوع من الفاكهة ذات الذوق المميز.

كما يعيش شرق الولاية هذه الأيام بداية جني بعض الفواكه المبكرة مثل الخوخ وبداية زرع و نقل شتائل الدلاع والبطيخ بأنواعه الى الحقول، خاصة اقليم بن عزوز وبلدية جندل سعدي محمد بما فيها منطقة قرباز بالإضافة إلى استمرار الأعمال الفلاحية في حقول الطماطم الصناعية في اقليم بن عزوز و إقليم عزابة من سقي و تسميد و الرش بالمبيدات والأدوية المختلفة لحمايتها من الأخطار وخاصة في ظل تقلب الأحوال الجوية في الأيام القليلة الماضية ماينتج عنه أمراض وآفات مختلفة ،ورغم ذلك الفلاحين في هاته الشعبة يستبشرون خيرا في هذا الموسم ان شاء الله.

المصدر: موقع وزارة الفلاحة