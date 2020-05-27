جمعية التجار والحرفيين: تسويق كمامات بسعر لا يتجاوز 30 دينارا بداية الأسبوع المقبل

أفادت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين اليوم الثلاثاء انه بإمكان المواطنين اقتناء كمامات بسعر لا يتجاوز 30 دج للوحدة بداية من الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان للجمعية نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنها ستنشر أرقام هواتف ورشات مكلفة بصناعة الكمامات على مستوى كافة الولايات بداية من الأسبوع المقبل، حيث بإمكان كل المواطنين التواصل مع هذه الورشات مباشرة لاقتناء الكمامات بسعر لا يتجاوز 30 دينار جزائري للوحدة".

و تأتي هذه المبادرة بعد أيام قليلة من دخول حيز التنفيذ الإجراء القاضي بإجبارية ارتداء الكمامة للوقاية و الحد من انتشار وباء كورونا.

و كان قد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يفرض ارتداء القناع الوقائي في إطار الإجراءات المتخذة لواجهة فيروس كورونا.

ويهدف هذا المرسوم إلى "تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من وباء انتشار فيروس كورونا ومكافحته".

وجاء في المرسوم أنه "يجب أن يرتدي جميع الأشخاص في كل الظروف القناع الواقي في الطرق والأماكن العمومية، وأماكن العمل وكذا في الفضاءات المفتوحة والمغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية والمرافق العمومية ومؤسسات تقديم الخدمات والأماكن التجارية".

كما ينص المرسوم على أنه "تلزم كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الأشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية"، مضيفا بأنه "يلزم كل الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الوقائي".

في ذات السياق، تم التأكيد في ذات النص أن "كل شخص ينتهك تدابير الحجز و ارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات".