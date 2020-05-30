جمعية التجار والحرفيين: الشروع في صناعة و تسويق الأقنعة الواقية بداية من جوان

أفادت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في بيان لها اليوم السبت انه سيتم الانطلاق اعتبار من شهر جوان الداخل في صناعة و تسويق الأقنعة الواقية من وباء كوفيد-19 وذلك عبر لجنة ورشات الخياطة.

وحسب بيان نشرته عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضحت الجمعية أن هناك "إمكانية البيع المباشر للكمامات التي ستقوم بصناعتها ورشات الخياطة عبر مختلف ولايات الوطن".

وشددت الجمعية على "أن تكون الأقنعة الواقية تستجيب للمقاييس المطلوبة و أن تباع بسعر مناسب (متوسط 30 دج) للوحدة".

وتندرج مبادرة الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين في إطار الإجراءات الخاصة بالحجر و الوقاية من كوفيد-19 للمحافظة على الصحة العمومية و المساهمة في المجهود الوطني لاحتواء الوباء.

وفي هذا الصدد، أكدت الجمعية على مواصلة عمليّات التّحسيس عبر كامل فروعها في جميع الولايات ضدّ انتشار الفيروس (كوفيد-19) والتقيّد بشروط الوقاية خاصة ارتداء الأقنعة الواقية (الكمّامات) و التباعد الاجتماعي، و الاستمرار في التعاون مع الهيئات الرّسمية و جمعيات المجتمع المدني.

وكانت الجمعية قد أكدت الأسبوع الفارط أنها ستقوم بمنح تسهيلات لأصحاب ورشات الخياطة من اجل تسويق منتوجهم من الأقنعة الواقية في مسعى يهدف للمساهمة في تعزيز الجهد الوطني ضد انتشار وباء كورونا.

و يبقى التحسيس بأهمية ارتداء الكمامة الواقية و الحد من انتشار وباء كورونا متواصلا، حيث حثت الوزارة الأولى عبر رسائل نصية قصيرة عبر متعاملي الهاتف النقال المواطنين على ضرورة ارتداء الكمامة.

يذكر أن وضع القناع الواقي أصبح إجباريا منذ أول أيام عيد الفطر المبارك و ذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي الوباء.