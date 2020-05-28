بوقادوم يحضر اجتماعًا برلمانيًا هامًا الاثنين القادم

أعلن المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس، عن اجتماع برلماني هام الاثنين القادم بحضور وزير الخارجية صبري بوقادوم وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان.

وجاء في بيان للغرفة التشريعية السفلى على صفحتها الرسمية بشبكة فيسبوك، أنّ لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد القادر عبداللاوي، رئيس اللجنة، ستعتقد الاثنين المقبل (10.00 سا) جلسة عمل مع كل من بوقادوم وبلادهان لـ"مناقشة قضايا راهنة".

ويأتي الاجتماع المرتقب، ساعات بعد الحملة التضليلية الكاذبة التي باشرتها فرنسا وبثّ قنواتها برامج تتهجم من خلالها على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، ما دفع وزارة الشؤون الخارجية لاستدعاء صالح لبديوي سفير الجزائر لدى فرنسا .

وارتضت قناتا فرانس 5 والقناة البرلمانية ليلة الثلاثاء، بثّ شريط وثائقي حول الحراك الشعبي تضمّن تحاملاً وعدائية وتهجمًا على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".