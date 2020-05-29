﻿وزارة الداخلية تحصي قرابة 322 ألف مستفيد من منحة الجائحة

بلغ عدد المستفيدين من المنحة لتي كان قد أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة المتضررين من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، قرابة 322 ألف مستفيد، حسب ما علم لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأوضح نفس المصدر أن عدد المستفيدين من منحة 10 ألاف دينار ، المسجلين في القوائم التي تم التأشير عليها من طرف المدراء المحليين المعنيين إلى غاية 27 ماي 2020، بعد عملية تطهير القوائم، قد بلغ 321.955 مستفيد.

وذكر نفس المصدر أن عدد المستفيدين الذين صبت لهم المنحة بلغ 135.687 وعدد الملفات الموجودة على مستوى المصالح غير المركزية للدولة (المديريات التنفيذية) بلغ 76.674 .

أما عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح الولاية من أجل الإجراءات المحاسبية قد وصل ال 29.734 .

وبالنسبة لعدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح أمناء الخزائن للولايات من أجل عملية الدفع، فقد بلغ 64.808 فيما وصل عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح البريد أو البنك من أجل عملية صب المنحة في الحسابات البريدية الجارية أو الحسابات البنكية 15.052 .