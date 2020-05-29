ترامب يجرد تويتر وفيسبوك من الحصانة القانونية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ، يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.

وعند تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك ستصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.

ووجه الرئيس الأمريكي، السيد وليام بار وزير العدل للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بالنشاط المضلل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

أفاد ترامب بأن أمرا تنفيذيا ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حاليا متهما إياها بالتحيز التحريري.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أغضبه هذا الأسبوع وسم إحدى تغريداته على موقع تويتر باعتبارها غير موثوقة، وقال إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية".

