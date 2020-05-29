إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

ذكرت مصادر فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي وحالات اختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

و قالت المصادر أن عددا من المتظاهرين بينهم صحفي أصيبوا خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي خلال المسيرة الأسبوعية في قرية "كفر قدوم" شرق قلقيلية.

وندد المشاركون في التظاهرة بمخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض سيادتها على المستوطنات.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مماثلة مع الجيش الإسرائيلي خلال المسيرة الأسبوعية في قريتي "نعلين" و"بلعين" غرب رام الله.

من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن السلطات الإسرائيلية أجبرت عائلة فلسطينية في شرق القدس على هدم منزلها في بلدة "جبل المكبر" جنوب القدس بدعوى عدم الترخيص.

ونقلت الوكالة عن العائلة أنها تسلمت إخطارا قبل ثلاثة أيام بضرورة هدم المنزل المكون من طابق واحد ومشيد منذ سبعة أعوام.

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله في شرق القدس وأبلغته بمنع دخوله إلى المسجد لمدة أسبوع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية أبلغت صبري قبل الإفراج عنه، باستدعائه للتحقيق يوم الأربعاء المقبل بدعوى التحريض على التظاهرات