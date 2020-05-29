استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال غربي رام الله

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم،الجمعة قرب قرية النبي صالح ، شمال غربي رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة صوب مركبة يقودها شاب، لم تعرف هويته بعد، في منطقة واد ريا قرب النبي صالح، وتركوه ينزف في المكان، ومنعوا الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه، حتى استشهد.

وأضافت أن جنود الاحتلال منعوا كذلك الطواقم الصحفية من الاقتراب من المكان، فيما اندلعت مواجهات في القرية أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب.