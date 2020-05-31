السعودية: المسجد النبوي يعيد فتح أبوابه للمصلين بعد إغلاق لاكثر من شهرين

بدأ المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة اليوم الأحد، استقبال المصلين، وذلك لأول مرة منذ إغلاقه قبل شهرين، كإجراء احترازي اتخذته السلطات السعودية لتجنب تفشي فيروس "كورونا".

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشرفين، مجموعة صور للمسجد النبوي بعد فتحه مجددا استعدادا لاستقبال المصلين.

واقتصر فتح المسجد النبوي الشريف على التوسعات والساحات فقط، دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

و كانت السلطات السعودية، أعلنت في شهر فبراير الماضي تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا ، لمنع تفشي فيروس "كورونا".

و جددت وزارة الحج والعمرة في السعودية الخميس الماضي ، تأكيدها على استمرار تعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، بالرغم من اجراءات التخفيف التي اتخذتها السلطات في البلاد.

و قالت الوزارة ، إنه "بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فهناك استمرار في تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية"، بحسب حساب الوزارة الرسمي على "تويتر"، مضيفة أنه "ستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة".

وجاء تأكيد الوزارة بعد إجراءات تخفيف القيود والإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

و بدأت السعودية الخميس الماضي، تنفيذ تخفيف الإجراءات المفروضة في البلاد، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين التجوال في جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيا.

و أعلنت وزارة الصحة السعودية أول أمس الجمعة ، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، اضافة الى تعافي 57.013 حالة منذ بداية الجائحة.

وأفادت الوزارة ، بأن الحالات الجديدة ترفع اجمالي الاصابات بالفيروس بالمملكة إلى 81.766 مصابا، و اشارت الى أنه ، تم رصد و2460 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس لتبلغ حصيلة المتعافين 57.013 ، فيما تم تسجيل 17 وفاة جديدة ليصل الإجمالي في المملكة إلى 458 حالة.