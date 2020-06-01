مقري: حمس مع الإصلاح الدستوري.. وتعتبره مرحلة أساسية في الإصلاح السياسي

أكد رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري أن حركته مع الإصلاح الدستوري و"الذي يعتبر مرحلة أساسية من مراحل الإصلاح السياسي".

وقال مقري خلال نزوله ضيف على برنامج "الخلفية والقرار" على أمواج القناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين إن حركة مجتمع السلم قد "تعاملت بجدية كبيرة جدا مع الإصلاح الدستوري وما يلحقه من إصلاحات قانونية ".

وأعتبر مقري أن " الإصلاح الدستوري والإصلاحات القانونية هي مرحلة أساسية في الإصلاح السياسي بشكل عام ".

وأبرز مقري أن " أن الملاحظات التي تقدمها الحركة بعد تسلمنا للمسودة الدستورية يمكن أن تتطرق إليها من عدة زوايا و مقدمات".

فيما أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن "مسودة الدستور إلى حد الآن هي ليست وثيقة توافقية ، قد تتحول إذا كان هناك استماع حقيقي لأراء الفاعلين والمشاركين في النقاش " .