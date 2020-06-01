خالدي: استئناف المنافسات الرياضية مرهون برفع الحجر الصحي

أكد وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, هذا الاثنين أن المنافسات الرياضية, المعلقة منذ مارس الفارط, لن تستأنف إلا بعد رفع الحجر الصحي المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "لأن صحة المواطن هي الأولى".

وصرح خالدي لدى نزوله ضيفا رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, على دار الطفولة المسعفة بالأبيار قائلا : "لن تستأنف المنافسات الرياضية إلا بعد رفع الحجر الصحي لأن صحة المواطن هي الاولى وهذا بقرار من السلطات العليا في البلاد".

و أضاف الوزير : "الاتحادات الرياضية مدعوة لاقتراح بروتوكول صحي-وقائي دقيق ومفصل كشرط جوهري وضروري للعودة للمنافسات.

القرار الأخير من اختصاص وزارة الشباب والرياضة التي سترافق الهيئات الفدرالية, في حالة العودة إلى أجواء المنافسات بالتنسيق مع الحكومة والهيئات الصحية المخولة".

وكان سيد علي خالدي قد طالب أول أمس السبت مختلف الاتحاديات الرياضية بتمديد الآجال المتعلقة بالإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا لمدة 15 يوما, أي إلى غاية 13 جوان 2020.

وجاء في رسالة الوزير للاتحاديات: ''أكلفكم بالسهر على التطبيق الصارم لمحتوى التعليمات الصادرة في هذا الشأن, لا سيما غلق المنشآت والهياكل الرياضية والشبانية والترفيهية, تأجيل كل المنافسات الرياضية وكذلك تأجيل كل التربصات التحضيرية والجمعيات العامة للهيئات الرياضية".

ومعلوم أن هذه التدابير الوقائية قد فرضت منذ شهر مارس مع إقرار الحجر الصحي قبل أن يتم تمديدها عدة مرات لتفادي تفشي فيروس كورونا في الجزائر.