الرئيس الأمريكي يهدد بنشر الجيش لإنهاء الاحتجاجات وأعمال الشغب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات الجيش لإنهاء الاضطرابات التي تشهدها بلاده عقب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي أُثناء اعتقاله على أيدي رجال الشرطة منذ أسبوع.

وقال ترامب إذا لم تنجح المدن والولايات الأمريكية في السيطرة على الاحتجاجات و"الدفاع عن سكان تلك الولايات" فإنه سينشر الجيش "ليحل المشكلة سريعا".

وألقى الرئيس الأمريكي بيانا في حديقة البيت الأبيض مساء الاثنين بينما يمكن سماع أصوات المحتجين والاشتباكات مع قوات الأمن بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

ووصف ترامب أعمال النهب والتخريب التي تزامنت مع الاحتجاجات بأنها "عار" وتعهد بالقضاء عليها.

وقال "سأرسل المزيد والمزيد من الجنود المدججين بالأسلحة، قوات عسكرية ورجال إنفاذ القانون لوقف العنف والشغب والتخريب".

وجاءت تهديدات ترامب بعد ساعات من إعلان التقرير الرسمي لتشريح جثة فلويد والذي أكد أن الوفاة "جريمة قتل".

وأثار مقتل فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، حالة من الغضب في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

وفرضت ولايات عدة حظر التجوال مع تواصل الاحتجاجات وأعمال العنف والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الغاضبين.

وأعلنت مدينة نيويورك حظرا للتجوال حتى الخامسة صباحا بينما مددت العاصمة واشنطن حظر التجوال يومين آخرين.