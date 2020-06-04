تناول الأصحاء للأسبرين بشكل يومي يعرضهم لخطر الموت

حذرت دراسة حديثة من أن تناول الأصحاء للأسبرين بشكل يومي للوقاية من أمراض القلب، يزيد من مخاطر تعرضهم للنزيف الشديد.

وقام الباحثون بمراجعة 67 دراسة وتوصلوا إلى أن استخدام الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الأسبرين يوميا يقلل مخاطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17بالمائة، ورغم ذلك تؤدي الجرعة لارتفاع خطر الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي بنسبة 47 بالمائة وزيادة خطر النزيف في الجمجمة بنسبة 34 بالمائة.

وحسب أستاذ الصحة العامة، الدكتور لي سميث فإن "الدراسة تؤكد أنه لا ينبغي على الأصحاء تناول الأسبرين للوقاية من الأمراض وأن تناوله يجب أن يقتصر فقط على المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو جراحة قلب مفتوح".

هناك دراسات تروج لاستخدام الأسبرين يوميا للوقاية من السرطان، وهو ما نفته الدراسة الأخيرة.

وشدد الباحثون على ضرورة الاهتمام بالمخاطر المرتبطة بتناول جرعة يومية من الأسبرين، والمتعلقة بحدوث نزيف بالجسم.

ويعد الأسبرين من أكثر الأدوية استخداما في العالم، على الرغم من أنه لم يعد موصى به كعلاج وقائي من العديد من السلطات الصحية.