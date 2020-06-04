لجنة المباحثات العسكرية الليبية المشتركة 5+5 تستأنف أعمالها

استأنفت لجنة المباحثات ‏العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5 " عملها لاستكمال المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق ‏النار في ليبيا.

وأوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن اجتماعا عقد عبر الفيديو، أمس الأربعاء، مع اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5 ، برئاسة ‏المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.

وقال دوجاريك مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة، الأميركية ستيفاني ويليامز، اجتماعا عبر الفيديو مع "الأعضاء الخمسة من وفد الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء حفتر"، مضيفا إن "اجتماعا مع وفد حكومة الوفاق مرتقب في الأيام المقبلة".

وأضاف أن "المفاوضات ستتواصل حول اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات ذات الصلة على أساس الاقتراح الذي قدمته الأمم المتحدة للوفدين في 23 فبراير".

وقال إن "بعثة الأمم المتحدة تشجع الطرفين على وقف التصعيد ووقف الأعمال العدائية، ما يتيح تحسين نقل المساعدة الإنسانية وتوفير جو موات للمفاوضات وإرساء جو ثقة بين الطرفين".

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أعلنت من قبل أن الطرفين وافقا على استئناف محادثاتهما بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتهدف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (5 أعضاء من الجيش الوطني و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق) إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم ضمن حوار جنيف في فبراير .