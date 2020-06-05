سوق أهراس: 10 جرحى 3 منهم في حالة خطيرة في حادث اصطدام عربتي قطار

جرح اليوم الجمعة عشرة (10) أشخاص ، ثلاثة منهم في حالة خطيرة إثر اصطدام عربتي قطار على مستوى خط السكة الحديدية بمنطقة عين نفرة ببلدية المشروحة (سوق أهراس) ، حسبما علم من مدير الحماية المدنية المقدم زوبير معريش .

و في تصريح له أوضح ذات المسؤول ، أنه تم بعين المكان إسعاف الجرحى الذين كانوا في مهمة لإصلاح خط السكة الحديدية بهذه المنطقة الواقعة على بعد 23 كلم شمال سوق أهراس ونقلهم على جناح السرعة من طرف عناصر الحماية المدنية لتلقي العلاج اللازم على مستوى المستشفى الجهوي بمدينة سوق أهراس.

وأفاد المتحدث بأنه مباشرة بعد وقوع الحادث سخرت مصالح الحماية المدنية شاحنة نجدة و3 سيارات إسعاف و15 عنصرا من مختلف الرتب وبحضور المدير الولائي للحماية المدنية.

ولدى تلقيه الخبر تنقل والي سوق أهراس السيد لوناس بوزقزة رفقة كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس الأمن الولائي ومدير النقل إلى المستشفى الجهوي للاطمئنان على صحة المصابين.

من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف و ملابسات هذا الحادث، يضيف نفس المصدر .