قوات حكومة الوفاق تعلن أن معركتها المقبلة ستكون باتجاه تحرير مدينة سرت

أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، أن معركتها القادمة ستكون باتجاه تحرير مدينة سرت، شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريح متلفز لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني محمد الشريف، أوردته فضائية "ليبيا بانوراما" الخاصة، عقب تحرير مدينة ترهونة الإستراتيجية (90 كلم جنوب شرق طرابلس).

وقال الشريف: "معركتنا القادمة ستكون باتجاه تحرير مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة وبلدة العربان بمدينة غريان الإستراتيجية (جنوب العاصمة)، غداة الإعلان عن استكمال تحرير طرابلس من قوات المشير خليفة حفتر.

وكانت القوات الموالية للمشير حفتر، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس الماضي، تمكنت قوات حكومة الوفاق من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.