وزيرة الدفاع الفرنسية: القضاء على دروكدال في مالي

06/06/2020 - 10:07
العالم, افريقيا
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورونس بارلي، ليلة الجمعة، عن مقتل الإرهابي عبد المالك دروكدال زعيم ما يسمى "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي".
في حسابها على شبكة "تويتر"، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية: "قوات عسكرية فرنسية بالتنسيق مع شركائها قضت على الارهابي عبد المالك دروكدال وعددًا من مساعديه في عملية عسكرية بشمال مالي".
Le 3 juin, les forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l’émir Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdal et plusieurs de ses proches collaborateurs, lors d’une opération dans le nord du Mali.
— Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020