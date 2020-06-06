وزيرة الدفاع الفرنسية: القضاء على دروكدال في مالي

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورونس بارلي، ليلة الجمعة، عن مقتل الإرهابي عبد المالك دروكدال زعيم ما يسمى "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي".

في حسابها على شبكة "تويتر"، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية: "قوات عسكرية فرنسية بالتنسيق مع شركائها قضت على الارهابي عبد المالك دروكدال وعددًا من مساعديه في عملية عسكرية بشمال مالي".